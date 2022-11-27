Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.

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Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilikten dolayı akaryakıt fiyatlarında da yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi ve motorine indirim geleceği müjdesi verildi.

82 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruşluk bir indirim geliyor.

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 20.17

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 23.91

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 20.16

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07

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