Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artık araç sahiplerinin cebini daha da yakacak. Bu ay içinde yapılacak olan MTV ödemelerine ek olarak, ağustos ve kasım aylarında ek MTV ödemeleri yapılacak. Bu durum, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilen araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için geçerli olacak. Yani, aracın yeni veya trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araç sahipleri bu zamdan etkilenecek.



MTV ÖDEMESİ MİKTARLARI





Yeni düzenlemeye göre, araç sahipleri 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarının iki katı kadar ek bir ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu ek ödemeler ağustos ve kasım aylarında iki taksitte alınacak.

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Özellikle 2023 yılı için belirlenen MTV ödemeleri önemli bir artış gösterecek. Temmuz ayında yapılması gereken MTV ödemeleri, araçların silindir hacmi ve yaşına göre değişiklik göstermektedir.

Özellikle 2023 yılı için belirlenen MTV ödemeleri önemli bir artış gösterecek. Temmuz ayında yapılması gereken MTV ödemelerine ilişkin detaylar şu şekilde:

1.300 silindir hacmi altındaki araçlar için:

4-6 yaş aralığındaki araçlar için 739,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar için 1.165 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL - 199 bin 700 TL) için 1.272,5 Türk lirası

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4-6 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL - 199 bin 700 TL) için 813 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (199 bin 700 TL ve üstü) için 1.272,5 Türk lirası

1301-1600 motor araçlarında:

1-3 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL ve altı) için 1.846,5 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL ve altı) için 1.384,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL - 199 bin 700 TL) için 2.033 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (114 bin TL - 199 bin 700 TL) için 1.524,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (199 bin 700 TL ve üstü) için 2.217 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (199 bin 700 TL ve üstü) için 1.662,5 Türk lirası

1601-1800cc araçlar için:

1-3 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL'yi aşmayanlar) için 3.589 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL'yi aşmayanlar) için 2.806,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL'yi aşanlar) için 3.917 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL'yi aşanlar) için 3.060 Türk lirası

1801-2000 cc araçlar için:

1-3 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL) için 4.524 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL) için 3.484 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL ve üstü) için 5.655,5 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (285 bin 800 TL ve üstü) için 4.752,5 Türk lirası

2001-2500 cc araçlar için:

1-3 yaş aralığındaki araçlar (356 bin 900 TL) için 8.483,5 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (356 bin 900 TL) için 6.159,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (356 bin 900 TL ve üstü) için 9.256 Türk lirası

4-6 yaş aralığındaki araçlar (356 bin 900 TL ve üstü) için 6.718 Türk lirası

4001 cc ve üzeri araçlar için:

1-3 yaş aralığındaki araçlar (1 milyon 357 bin 700 TL'yi aşmayanlar) için 46.362,5 Türk lirası

1-3 yaş aralığındaki araçlar (1 milyon 357 bin 700 TL'yi aşanlar) için 50.576,5 Türk lirası

Bu düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, daha yüksek bir MTV ödemesi yapacaklarını bilmelidir. Ancak, yetkililer bu artışın daha adil bir vergi sistemi sağlayacağını ve kamu hizmetlerine katkı sağlayacağını vurgulamaktadır.

Araç sahipleri için bu durum mali bir yük oluşturabilirken, ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılması önemlidir. Aksi takdirde, cezai işlemlerle karşılaşma riski bulunmaktadır. MTV ödemelerinin süresinde ve doğru tutarlarda yapılması, araç sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önem taşımaktadır.

Araç sahipleri, bu yeni düzenlemeye göre MTV ödemelerini planlayarak, mali durumlarına göre uygun adımlar atabilirler. Ayrıca, vergi konularında güncel bilgileri takip etmek ve yetkililerden doğrulama yapmak da önemlidir.