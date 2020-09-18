Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 28, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,"19/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 28, motorinde 25 kuruş/litre pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.