Araç sahiplerine kötü haber verildi! Akaryakıta dev ÖTV zammı geliyor: Tarih verildi

Araç sahipleri bu zamlarla birlikte artık trafiğe çıkamayacak. Akaryakıt fiyatları günden güne zamlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT ZAMLARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde AKP meclise memur zamları ile ilgili torba yasa teklifini sundu. Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseldi. Meclise sunulan torba yasa teklifinde akaryakıt ve doğalgazla ilgili ÖTV listesi de yer alıyor.





Buna göre maktu vergi tutarları 6 aylık YİÜFE oranına göre otomatik olarak artırılacak. Aynı zamanda kurumlar vergisi yüzde 20 oranından yüzde 25'e yükseltildi. Yükselişten finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta şirketleri kurumlar vergisi ise yüzde 25 oranından yüzde 30 oranına yükseltildi.