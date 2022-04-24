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Araç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararı

Milyonlarca araç sahibine üzen haber Yargıtay’dan geldi. Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Araç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararı

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi.

Araç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararı

BAKICI GİDERLERİNİ SİGORTA ÖDEYECEK

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadeler yer aldı: “Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir."

Araç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararı

"Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

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