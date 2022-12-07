Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Benzin ve motorine dev indirim

Brent petrol ve dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son zamanlarda üst üste gelen zamlar yerini indirimlere bırakmaya hazırlanıyor. Benzin ve motorine fiyatların yeniden güncelleneceği güzel bir indirim geliyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM
Çarşamba gecesinden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim geleceği bildirildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorin fiyatı: 22,98 TL
Benzin fiyatı: 20,19 TL
LPG fiyatı: 10,83 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 23,14 TL
Benzin fiyatı: 20,39 TL
LPG fiyatı: 10,83 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 23,22 TL
Benzin fiyatı: 20,39 TL
LPG fiyatı: 10,58 TL