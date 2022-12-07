Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Benzin ve motorine dev indirim

Brent petrolde görülen değişimin akaryakıt fiyatlarına da yansımasıyla benzin ve motorine indirim geliyor.

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Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Benzin ve motorine dev indirim

Brent petrol ve dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son zamanlarda üst üste gelen zamlar yerini indirimlere bırakmaya hazırlanıyor. Benzin ve motorine fiyatların yeniden güncelleneceği güzel bir indirim geliyor.

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Benzin ve motorine dev indirim

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Çarşamba gecesinden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim geleceği bildirildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 22,98 TL

Benzin fiyatı: 20,19 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,14 TL

Benzin fiyatı: 20,39 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 23,22 TL

Benzin fiyatı: 20,39 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

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