Araç sahiplerine müjde! Benzine gelen indirim cepleri rahatlatacak

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan zamlar vatandaşları kızdırırken bu kez gelen indirim haberi vatandaşları rahatlatacak. Dolar kurunda geçtiğimiz haftadan yana yaşanan düşüş indirim olarak ceplere yansıyacak. Sektör yetkililerin verdiği bilgilere benzinini litre fiyatına 32 kuruş indirim yapılacak. Motorin grubunda ise indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2020 günü benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapılmıştı.

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