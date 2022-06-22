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Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

Araç sahibi olan vatandaşlara sevindiren bir haber geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak benzine indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

Araç sahibi olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu gece itibariyle, benzine indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 25 kuruş düşeceği öğrenildi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişimin olması beklenmiyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Vatandaş tarafından sıkça merak edilip yakından takip edilen akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!

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