Araç sahiplerine müjde! Köprülere Yılbaşında zam yok
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otoyollara yılbaşında zam yapılmayacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak.
Söz konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.
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