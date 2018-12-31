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  3. Araç sahiplerine müjde! Köprülere Yılbaşında zam yok

Araç sahiplerine müjde! Köprülere Yılbaşında zam yok

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otoyollara yılbaşında zam yapılmayacak.

Araç sahiplerine müjde! Köprülere Yılbaşında zam yok

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve  otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce  işletilen Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak.

Söz konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.

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