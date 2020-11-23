Araç sahiplerine önemli uyarı! Muayene ücretlerinde yeni dönem başlıyor! Zam oranı da belli oldu

Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin zorunlu olarak yaptırdığı araç muayenelerinin hizmetini Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden belirlenen değerleme oranında artış gösteriyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı.

GELECEK ZAM ORANI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Bu kapsamda söz konusu artış oranında muayene ücretlerine zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME SEÇENEĞİ GELİYOR

Ayrıca araç muayene ücretleri nakit ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi.

Habertürk’e konuşan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

Taksit seçeneği hakkında da bilgi veren kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştular.

2020 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADARDI?

2020 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64