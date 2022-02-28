Araç sahiplerine sektör kaynaklarından müjdeli haber! Zamdan sonra ilaç gibi gelecek: Benzinde 81, motorinde 96 kuruş indirim bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artışın ardından geçtiğimiz cuma günü benzinin litre fiyatına 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapıldığı duyurulmuştu. Zammın ardından benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL'ye yaklaşmıştı.

Kurdaki hareketliğin bir nebze azalması ve brent petrol fiyatlarının 98 dolara düşmesinin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

EPGİS BAŞKANI İNDİRİM BEKLENTİSİNİ DOĞRULADI

halktv.com.tr'den Hava Asal’a konuşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise indirimi beklentisini doğrularken oran hakkında net bir rakam telaffuz edemeyeceklerini belirtti.

SEKTÖR KAYNAKLARI İNDİRİM İÇİN RAKAM VERDİ

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81, motorinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirime ilişkin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından resmi bir açıklama yapılmazken araç sahipleri indirim bekliyor.

SON ZAMMIN ARDINDAN BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Öte yandan son yapılan zamların ardından Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira oldu. İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıktı.

Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükselmişti.

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