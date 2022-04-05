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Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Son açıklanan verilere göre LPG’ye 63 kuruş zam geldi.

Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi geldi. Alınan bilgilere göre, oto gaza 63 kuruş zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamlara göre, LPG'nin litresi İstanbul'da 12,11 liraya, Ankara'da 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,98 liraya satılmaya başlandığı görüldü.

Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. LPG’ye yapılan zam , dün gece itibariyle uygulanmaya başlandı.

Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son olarak güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul’da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılırken benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

Araç sahiplerine üzen haber: LPG’ye zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

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