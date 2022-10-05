Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinin litre fiyatına zam, otogaza ise indirim bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan artış, araç sahiplerinin cebini yakmaya devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise gelen 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

YENİ ZAM GELİYOR

Gelen son bilgilere göre akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam gelecek. Buna göre 6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş, motorine ise 1 lira 39 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Otogazda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 24,15 TL
Benzin litre fiyatı 19,86 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin litre fiyatı 24,28 TL
Benzin litre fiyatı 19.99 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

İZMİR

Motorin litre fiyatı 24,31 TL
Benzin litre fiyatı 19,96 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

karyakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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