Araç sahiplerini üzecek gelişme! Kontak çevirmek zorlaşıyor! Benzine zam geliyor

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında artış göstermesi ve döviz kurunda yaşanan değişime paralel olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim devam ediyor. Bu kapsamda NTV'nin haberine göre 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise zam beklenmiyor.

BENZİN 20 LİRAYI AŞACAK

Öte yandan son fiyatlara göre İstanbul'da motorinin litresi 22.01 liradan, benzinin litresi ise ise ortalama 19 liradan satılıyor. Ayrıca söz konusu zamdan sonra benzinin litresinin ortalama 20 liranın üzerine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da ise motorinin litre fiyatı 22 lira, benzinin litresi ise 19 liradan satılıyor. İzmir'de ise motorinin litre fiyatının ortalama 22 lira, benzinin litre fiyatı ise 19 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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