Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiRamazan Bayramı namazı saat kaçta 2022? Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleriRamazan bayramında devlet hastaneleri, özel hastaneler açık mı 2022? Bayramda sağlık ocağı, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?Ramazan bayramında borsa açık mı, kapalı mı 2022? Kaç gün tatil? Bayramda (BİST) borsa çalışıyor mu? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Bakan’dan çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri bugün başlıyorAskerlik yerleri 2022 e-Devlet sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı 29 Nisan 2022 ? | Askerlik yerleri açıklandı mı 2022?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Araç sahiplerini üzecek gelişme! Kontak çevirmek zorlaşıyor! Benzine zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Kontak çevirmek zorlaşıyor! Benzine zam geliyor

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında artış göstermesi ve döviz kurunda yaşanan değişime paralel olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim devam ediyor. Bu kapsamda NTV'nin haberine göre 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise zam beklenmiyor. 

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Kontak çevirmek zorlaşıyor! Benzine zam geliyor

BENZİN 20 LİRAYI AŞACAK

Öte yandan son fiyatlara göre İstanbul'da motorinin litresi 22.01 liradan, benzinin litresi ise ise ortalama 19 liradan satılıyor. Ayrıca söz konusu zamdan sonra benzinin litresinin ortalama 20 liranın üzerine çıkacak. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da ise motorinin litre fiyatı 22 lira, benzinin litresi ise 19 liradan satılıyor. İzmir'de ise motorinin litre fiyatının ortalama 22 lira, benzinin litre fiyatı ise 19 liradan satılıyor. 

Araç sahiplerini üzecek gelişme! Kontak çevirmek zorlaşıyor! Benzine zam geliyor

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

{TITLE_STRIP}Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor! Petrol yüzde 6 düştü! İşte benzin ve motorinde son durum!

{TITLE_STRIP}Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT