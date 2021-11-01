Araç sahiplerini üzecek gelişme! LPG'ye 44 kuruş zam bekleniyor

Otogazın (LPG) litre fiyatına yapılan 77 kuruş zammın ardından bir kez daha zam bekleniyor. NTV'nin haberine göre bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş zam bekleniyor.

Söz konusu zammın ardından İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.