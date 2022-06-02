Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha geldi. Son gelen zamla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 26 TL'yi aştı.

Gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha geldi. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ 26 TL'Yİ GEÇTİ

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.01'den 26.23'e, Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24.45'ten 25.94'e, Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

SON BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ ZAM

Son zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.