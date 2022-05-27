Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine 70, motorine 97 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Türkiye'de dolar kurunun uzun bir aranın ardından 14 TL sınırını aşarak 16 TL'ye yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Bugün benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi sonrası bir kez daha bu kalemlere zam gelmesi bekleniyor.

Sözcü'de yer alana habere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzine gelen 70 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükselecek.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR?

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.