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  3. Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek.

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle petrole erişimde yaşanan tedarik sıkıntısının yanı sıra brent petrol ve döviz kurunda yaşanan artış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak.

Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzinin ve otogazın litre fiyatında ise değişim beklenmiyor. 

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK? 

Söz konusu zammın ardından motorinin lire fiyatı İstanbul'da  23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,78 TL, Ankara’da 19,88 TL, İzmir’de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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