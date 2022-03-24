Araç sahiplerini üzecek haber! Motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam gelecek

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle petrole erişimde yaşanan tedarik sıkıntısının yanı sıra brent petrol ve döviz kurunda yaşanan artış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 37 kuruş zamlanacak.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzinin ve otogazın litre fiyatında ise değişim beklenmiyor.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu zammın ardından motorinin lire fiyatı İstanbul'da 23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,78 TL, Ankara’da 19,88 TL, İzmir’de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

Brent petrolün düşmesi araç sahiplerini sevindirecek: Benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi