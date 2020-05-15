Araç sahiplerini üzen haber geldi: Benzin ve motorine zam geliyor
Bu geceden (16 Mayıs 2020) geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.
Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik sürüyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Dün rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 12 kuruş, benzin grubunda 7 kuruş fiyat indirimi meydana gelmişti.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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