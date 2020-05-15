Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik sürüyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Dün rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 12 kuruş, benzin grubunda 7 kuruş fiyat indirimi meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.