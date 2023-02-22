Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Benzine indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimleri internet arama motorlarında çokça araştırıyor. Özellikle brent petrol ve döviz kurundaki değişime bağlı olarak benzin ve motorinin litre fiyatı değişmeye devam ediyor. Son olarak brent petrolün varil fiyatının 84 Dolar seviyelerinden 82 Dolar gerilmesi sonrası benzine indirim imkânı doğdu.
İNDİRİM TUTARI BELLİ OLDU
Edinilen bilgilere göre benzine gelecek indirimin 48 kuruş olması, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Öte yandan son olarak 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapılmıştı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 ŞUBAT ÇARŞAMBA
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.89 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.94 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.29 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21.63 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.16 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 21.66 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN ZAMLAR VE İNDİRİMLER
23 Kasım: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim
24 Kasım: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim
25 Kasım: Benzine 45 kuruş indirim
29 Kasım: Motorine 82 kuruş indirim
30 Kasım: Motorine 58 kuruş indirim
3 Aralık: Motorine 1 lira 16 kuruş zam
6 Aralık: Motorine 66 kuruş indirim
8 Aralık: Motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim
10 Aralık: Benzine 75 kuruş indirim
16 Aralık: Benzine 1 lira 8 kuruş zam
17 Aralık: Motorine 1 lira 70 kuruş zam
20 Aralık: Benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim
23 Aralık: Benzine 66 kuruş zam
31 Aralık: Benzine 84 kuruş zam
11 Ocak 2023: Benzine 63 kuruş indirim
13 Ocak 2023: Benzine 80 kuruş zam
16 Ocak 2023: Benzine 67 kuruş zam
25 Ocak 2023: Benzine 1 lira 25 kuruş zam
26 Ocak 2023: Motorine 83 kuruş zam
27 Ocak 2023: Benzin ve motorine 60 kuruş indirim
2 Şubat 2023: Motorine 1 lira 2 kuruş indirim
14 Şubat 2023: Benzine 1 lira 9 kuruş, motorine 1 lira 21 kuruş zam