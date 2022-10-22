Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi

Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurunda yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geliyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen üst üste zamların ardından motorinin litre fiyatına bu kez indirim geldi.

İNDİRİM GELDİ

Motorinin fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26.34 TL, Ankara'da 26.49 TL, İzmir'de 26.46 TL oldu.

MOTORİNİN FİYATINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Motorinin fiyatında yaşanan değişimler şöyle:



5 Ekim: 1 lira 10 kuruş (zam)



6 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)



7 Ekim: 1 lira 53 kuruş (zam)



11 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)



13 Ekim: 2 lira 13 kuruş (indirim)

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22 Ekim: 1 lira 7 kuruş (indirim)

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.78 TL

Motorin fiyatı: 26.49 TL

LPG fiyatı: 10.75 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,76 TL

Motorin fiyatı: 26.46 TL

LPG fiyatı: 10.82 TL

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.64 TL

Motorin fiyatı: 26.34 TL

LPG fiyatı: 10.79 TL