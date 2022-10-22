Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak fiyatı değişen motorine bu kez indirim geldi.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurunda yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geliyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen üst üste zamların ardından motorinin litre fiyatına bu kez indirim geldi.

Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi

İNDİRİM GELDİ

Motorinin fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26.34 TL, Ankara'da 26.49 TL, İzmir'de 26.46 TL oldu.

Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi

MOTORİNİN FİYATINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Motorinin fiyatında yaşanan değişimler şöyle:

5 Ekim: 1 lira 10 kuruş (zam)

6 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)

7 Ekim: 1 lira 53 kuruş (zam)

11 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)

13 Ekim: 2 lira 13 kuruş (indirim)

22 Ekim: 1 lira 7 kuruş (indirim)

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.78 TL

Motorin fiyatı: 26.49 TL

LPG fiyatı: 10.75 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,76 TL

Motorin fiyatı: 26.46 TL

LPG fiyatı: 10.82 TL

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20.64 TL

Motorin fiyatı: 26.34 TL

LPG fiyatı: 10.79 TL

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kirişci'den üreticiye çifte müjde! Destekler artırıldı...
Bakan Kirişci'den üreticiye çifte müjde! Destekler artırıldı...
Altın fiyatları dibe vurdu! Gram altın son 3 ayın en düşük rakamını gördü! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları dibe vurdu! Gram altın son 3 ayın en düşük rakamını gördü! İşte güncel altın fiyatları
Araç sahiplerine güzel haber! Motorine büyük indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Motorine büyük indirim geliyor
Altın ve gümüş fiyatları ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı!
Altın ve gümüş fiyatları ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı!
Son Haberler
46/2-g Trafik Cezası Nedir? 46/2-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
46/2-g Trafik Cezası Nedir? 46/2-g Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi
Araç sahiplerinin cebi rahatlayacak! Üst üste zamlar sonrası motorine indirim geldi
Siirt'te şaşkınlık yaratan görüntü: Su birikintisine balık ağı attı
Siirt'te şaşkınlık yaratan görüntü: Su birikintisine balık ağı attı
Paylaşım kafa karıştırmıştı! Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, Lizge Cömert ile aşk yaşıyor m?
Paylaşım kafa karıştırmıştı! Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, Lizge Cömert ile aşk yaşıyor m?
Kripto paraların öncüsü Bitcoin ne kadar olacak? Analist Erhan Ünal piyasaya umut aşıladı!
Kripto paraların öncüsü Bitcoin ne kadar olacak? Analist Erhan Ünal piyasaya umut aşıladı!
Son dakika |Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizler yüzde 10.5'e indirildi
Son dakika |Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizler yüzde 10.5'e indirildi
Çok Okunanlar
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
Atama Kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki isim atandı
Atama Kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki isim atandı
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Altın fiyatlarında gerileme: Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında gerileme: Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
Kripto para yatırımcısının yüzü gülmüyor! Bitcoin kritik seviyeye takılıp kaldı! İşte piyasalarda son durum...
Kripto para yatırımcısının yüzü gülmüyor! Bitcoin kritik seviyeye takılıp kaldı! İşte piyasalarda son durum...
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı