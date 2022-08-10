Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

Araç sahiplerinin indirim sevincini yarıda kesecek bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, motorine zam yapılması bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News

Dün gece araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Motorine 1 liralık indirim gelmişti. Ancak vatandaşın cebini yakacak bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.

Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

MOTORİNE ZAM YOLDA

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Gelecek olan zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde yer aldı.

Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

Akaryakıtta görülmemiş indirim! Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geliyor...Akaryakıtta görülmemiş indirim! Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geliyor...

Böylesi görülmedi! Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Market ve akaryakıt harcamalarına anında 750 TL indirim!Böylesi görülmedi! Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Market ve akaryakıt harcamalarına anında 750 TL indirim!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
Döviz kurları güne düşüşle başladı! Dolar ve Euro'da ateş düştü! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları güne düşüşle başladı! Dolar ve Euro'da ateş düştü! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatlarında kritik an! Ons altının yükselmesi, gram ve çeyrek altını da etkiledi! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında kritik an! Ons altının yükselmesi, gram ve çeyrek altını da etkiledi! İşte güncel altın fiyatları
Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!
Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı
En çok izlenen yaz dizisi belli oldu! Zirvede yer alan, reytingleri alt üst etti!
En çok izlenen yaz dizisi belli oldu! Zirvede yer alan, reytingleri alt üst etti!
Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu
Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
SGK Başkanlığı'nda üst düzey değişim! SGK Başkanı Cevdet Ceylan görevden alındı! Yerine getirilen isim...
SGK Başkanlığı'nda üst düzey değişim! SGK Başkanı Cevdet Ceylan görevden alındı! Yerine getirilen isim...