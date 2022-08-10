Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!

Dün gece araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Motorine 1 liralık indirim gelmişti. Ancak vatandaşın cebini yakacak bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Gelecek olan zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde yer aldı.

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