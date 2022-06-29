Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine ikinci indirim geliyor!

Zamların ardı arkası kesilmezken, araç sahiplerinin yüzlerini güldürecek bir gelişme yaşandı. Döviz kurlarındaki düşüş ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimler iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR SIKI TAKİPTE

Motorin fiyatlarına gelen son 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

84 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.