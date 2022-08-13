Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

Motorine geçtiğimiz günlerde gelen sevindirici indirim haberi kısa sürdü. Pazartesi gününden itibaren yeni bir zam geliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

Brwtn petrolün indirime girmesi sonrası benzin ve motorine peş peşe indirim haberleri gelmişti. Araç sahilerini öutlu eden haberin çok kısa bir süre sürmesi sonrası bugün benzine gelen zam sonrası bir zam haberi de motorinden geldi. Araç sahiplerini zora sokacak olan zam Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

YENİ ZAM KAPIDA BEKLİYOR

Motorine geçtiğimiz günlerde gelen inidrim haberleri aonrası sevinen araç sahipleri bugün açıklanan yeni zamlar ile mutluluklarını yarıda kesmek zorunda kalacak. Brent petroldeki hareketlilikten etkilenen motoronin litre fiyatını 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,26 kuruş zam yapılacak.

Araç sahiptlerine kötü haber! Motorin yeni zam kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

ARAÇ SAHİPLERİ ÜZÜLECEK

Yapılan zamlar sonrası motorinin lite fiyatı 15 Ağustos tarihinden itibaren İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL şeklinde olacak.

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