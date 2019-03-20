Araç stepnesine saklanmış 6 adet tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar yolu üzerinde yol kontrol ve araç araması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları arama sonucunda stepne içerisinde saklanmış 6 tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.Ç,A.Ö ve E.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan sorulama neticesinde H.Ç ve A.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. adlı şahsın tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA