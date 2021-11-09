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  3. Araç sürücülerine güzel haber geldi! Benzin fiyatlarına indirim bekleniyor

Araç sürücülerine güzel haber geldi! Benzin fiyatlarına indirim bekleniyor

Son dakika... Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren 30 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sürücülerine güzel haber geldi! Benzin fiyatlarına indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatına 27 Ekim günü gelen 25 kuruşluk indirimin ardından bir kez daha indirim geleceği ifade edildi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş indirim bekleniyor.

Söz konusu indirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,42 liradan 8,12 liraya, İzmir'de 8,50 liradan 8,20 liraya, Ankara'da 8,49 liradan 8,19 liraya inecek.

Öte yandan motorin ve LPG'de fiyat değişikliği beklenmiyor. 

Araç sürücülerine güzel haber geldi! Benzin fiyatlarına indirim bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sürücülerine güzel haber geldi! Benzin fiyatlarına indirim bekleniyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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