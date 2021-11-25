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  3. Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

Döviz kurunda yaşanan artışın ardından benzinin litre fiyatına 46, motorinin litre fiyatına 43 ve otogazın (LPG) litre fiyatına 26 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının resmi Twitter hesabından dün yapılan bilgilendirmede benzinin litre fiyatına 1,02 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,06 TL, otogazın (LPG)  fiyatına 65 kuruş zam yapıldığı açıklanmıştı. Söz konusu bilgilendirmenin üzerinden bir gün geçmeden benzin, motorin ve otogazın fiyatına yeniden zam geleceği ifade edildi.

Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

ZAMMIN ARDINDAN İNDİRİM GELİYOR

NTV'nin haberine göre benzinin litre fiyatına 46, motorinin litre fiyatına 43, otogazın litre fiyatına ise 26 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların 26 Kasımdan itibaren yürürlüğe gireceği cumartesi günü ise benzin ve motorin grubunda ise 55 kuruş indirim beklendiği ifade edildi. 

Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

ZAMLARIN ARDINDAN BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR OLDU?

Benzin 1,02 TL'lik zammın ardından İstanbul'da 9,67 liradan, Ankara'da 9,74, İzmir'de ise 9,76 liradan satılacak. 

Motorinin litre fiyatı ise 1,06 TL'lik zammın ardından  9,75 lira, Ankara'da 9,83, İzmir'de ise 9,85 liradan vatandaşlara satılacak. 

Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama  8,26 lira, Ankara'da 8,34 ,  İzmir'de ise 8,36 liradan satışa sunulacak. 

Araç sürücülerine ilgilendiren gelişme! Benzin, motorin ve LGP'ye zam bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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