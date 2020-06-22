Cuma günü 42,34 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol fiyatları yeni günde de 42 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Meydana gelen fiyat artışı nedeniyle ülkemizde akaryakıta çifte zam beklentisi oluştu.

Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre benzin litre fiyatına 24, motorinde 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.