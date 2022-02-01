Araç sürücülerine kötü haber! Cepleriniz yanacak: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi

Dış piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 39, motorinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Söz konusu zamlar 02 Şubat'tan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 39

Motorinde 32 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 1, 2022

BENZİN NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

AKARYAKIT ZAMLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.