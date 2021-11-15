Araç sürücülerine kötü haber: Otogaza (LPG) 25 kuruş zam geliyor

Ekim ayında iki kez fiyat artışı yaşanan oto gaz fiyatlarına bir kez daha zam gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre oto gazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam gelecek.

Söz konusu zamla birlikte oto gaz fiyatlarına 1 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından Kasım ayında ikinci kez zam gelmiş olacak.

Öte yandan oto gazın litre fiyatına şimdiye kadar indirim gelmezken sırasıyla; 9 Ağustos'ta 17 kuruş, 23 Eylül'de 17 kuruş, 1 Ekim'de 71 kuruş, 20 Ekim'de 22 kuruş ve 1 Kasımda 49 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.