Araç sürücülerine müjdeli haber! Sektör temsilcileri 'Hemen hemen kesin" diyerek duyurdu: Motorine 1,5 TL indirim geliyor

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurunda yaşanan artış Türkiye'de araç sürücülerinin cebine zam olarak yansımıştı. Ancak uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatının 100 doların altına düşmesi sonrası motorin ve benzinin litre fiyatına indirim beklentisi oluştu.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 1.5 TL indirim bekleniyor.

MOTORİN 20 LİRANIN ALTINA İNECEK

Sektör temsilcileri motorin indirimi için," Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var" ifadelerini kullandı.

Söz konusu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 21 lira 28 kuruştan 20 liranın altına inecek.

BENZİNE İNDİRİM HAFTA İÇİ GELEBİLİR

Benzinde indirim olup olmayacağı hakkında konuşan sektör temsilcileri," Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştular.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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