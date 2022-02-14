Araç Takip Görevlisi (Kargo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Araç Takip Görevlisi (Kargo) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Araç Takip Görevlisi (Kargo) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Araç Takip Görevlisi (Kargo) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Araç Takip Görevlisi (Kargo) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Araç Takip Görevlisi (Kargo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Takip Görevlisi (Kargo) Maaşları

Araç Takip Görevlisi (Kargo) maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Araç Takip Görevlisi (Kargo) maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Takip Görevlisi (Kargo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.48

Meslek Adı :

Araç Takip Görevlisi (Kargo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kargo araçlarının sevkıyat ve seyir takipleri, şoförlerin görevlendirilmeleri, araçların yasal zorunluluklarının takipleri ile, araçların masraf kayıt ve akaryakıt sarfiyat ve kilometre vb. seyir verilerini bilgisayara kaydeden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Takip Görevlisi (Kargo), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kargo dağıtım merkezine gelecek ve merkezden çıkış yapacak araçların bilgisayar kayıtlarını tutmak ve takip etmek,

b) Dağıtım merkezine ait araç hareketlerini bilgisayara kaydetmek,

c) Sevkıyatların toplu taşıma irsaliyelerini incelemek, bilgi almak,

d) Mevcut veriler doğrultusunda araç ve şoför organizasyonu yapmak,

e) Yük dağılımına uygun olarak araç görevlendirmesi yapmak,

f) Sevk edilen araçların seyir ve varış sürelerinin takibini yapmak,

g) Bilgisayar ortamında araçların sevkıyata çıkış, karşı birime varış bilgileri, araç ve yük bilgileri, görevli personel bilgileri vb. verileri gelen, giden, km, saat, vs. bazında kaydetmek ve takibini yapmak,

h) Kargo araçlarının başlangıç ve varış noktaları arasında yapmış oldukları kilometrelerin tespiti için şoförler tarafından düzenlenen km. takip verilerini derlemek,

i) Araçta yapılan kilometreler ile tüketilen akaryakıt miktarları arasındaki uygunluğu araştırmak, tolerans sınırları dışında tüketim olması durumunda nedenini araştırmak,

j) Araçların malzeme ve parça ihtiyacının temin edilmesini sağlamak,

k) Her araç için masraf kalemlerinin tespit edilmesini sağlamak,

l) Kargo araçlarının kira sözleşmelerini hazırlamak, takip ve kontrol etmek, m) Araçların trafiğe çıkması için gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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