Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü görev tanımı nedir, Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü ne iş yapar, Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Tanımı;

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Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Maaşları

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.28

Meslek Adı :

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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