Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Meslek Kodu ile Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen), Yönetici-Hesaplama Hizmetleri, Lif ve Polimer Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı mesleği için “2212.68” kod olarak kullanılır iken Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) mesleği için “2269.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Meslek Kodu “8343.28” olarak belirlenmiştir.
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