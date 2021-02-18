Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı mesleği için “2212.68” kod olarak kullanılır iken Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) mesleği için “2269.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü Meslek Kodu “8343.28” olarak belirlenmiştir.

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