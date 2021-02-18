Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri mesleği için “3152.08” kod olarak kullanılır iken Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları mesleği için “2131.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Üstü Vinç Platform Operatörü Meslek Kodu “8343.29” olarak belirlenmiştir

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