Araç ve tramvay çarpıştı: Trafik felç oldu

Eskişehir'de tramvay ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazası sonucunda, şehir içi ulaşımda aksamalar meydana gelirken sürücüler zor anlar yaşadı.

Melahat Ersoy
Editör
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Araç ve tramvay çarpıştı: Trafik felç oldu

Eskişehir'de tramvay ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

ARAÇ İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

Sabah saatlerinde Atatürk Lisesi tramvay durağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 26 EN 500 plakalı hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı.

TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Kaza sonucu hem hafif ticari araçta hem de tramvayda maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasının ardından tramvay seferlerinde aksama ve trafik akışında yavaşlama meydana geldi.

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