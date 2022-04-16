Araç Yükleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Araç Yükleme Operatörü görev tanımı nedir, Araç Yükleme Operatörü ne iş yapar, Araç Yükleme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Araç Yükleme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Araç Yükleme Operatörü Tanımı;

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Araç Yükleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Yükleme Operatörü Maaşları

Araç Yükleme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Araç Yükleme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Yükleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.56

Meslek Adı :

Araç Yükleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Araç ve taşıt taşıyan gemilere (feribot, ro-ro, lo-lo gibi) araç-taşıt yükleyen ve/veya araç-taşıt tahliyesi yapan, gerekli durumlarda araç ve taşıtları yükleme sonunda prosedürüne göre sabitleyen ya da tahliye öncesi araç ve taşıtların sabitlemeleri varsa sabitlemeleri söken/söktüren, araç ve taşıtların son durumlarını kontrol eden/ettiren; ilgili operasyon yöneticisinin gözetiminde kullanımına tahsis edilen ve iş makinesi olarak tanımlanan çekici/dorsenin günlük kontrollerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Yükleme Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre ve kalite önlemlerini desteklemek, b) Sahada güvenli araç kullanma önlemleri almak,

c) Acil durum prosedürlerini uygulamak,

d) Çevre koruma önlemlerinin alınmasına destek vermek,

e) Günlük vardiya iş listesini almak,

f) Vardiya teslim almak/teslim etmek,

g) Günlük makine çalışma formu doldurmak,

h) İş emri almak,

i) Yapılan işler hakkında amire geri bildirimde bulunmak,

j) Ekip ve ekipman kayıtlarını tutmak,

k) Kargo planını almak,

l) Ekibi ve ekipmanları planlamak,

m) Aracın yükleme öncesi ve sonrası kontrollerini yapmak,

n) Yükleme ve tahliye operasyonunu prosedürlerine göre yapmak,

o) Beklenmeyen durumlar ve meteorolojik şartlara göre tedbirler almak,

p) Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,

q) Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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