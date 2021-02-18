Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu ile Ayıklama bandı işçisi - et ve balık ürünleri, Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü, Metalurji Mühendisi (Röntgen) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri mesleği için “8311.02” kod olarak kullanılır iken Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler Ve İlgili İşçiler mesleği için “8181.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu “4323.56” olarak belirlenmiştir.
İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın