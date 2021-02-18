Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri mesleği için “8311.02” kod olarak kullanılır iken Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler Ve İlgili İşçiler mesleği için “8181.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araç Yükleme Operatörü Meslek Kodu “4323.56” olarak belirlenmiştir.

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