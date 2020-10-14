Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde motoruyla trafikte seyir halinde olan Yunus Emre Kıyıcı isimli genç, aniden şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapınca motosikletinin hakimiyetini kaybederek motosikleti devirdi. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri yaralı genci hastaneye götürürken o anlar böyle görüntülendi.