Araca giren yılan korkuttu

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde aracın ön kaporta bölümüne giren yılan korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesinde kısa süreli park yapan aracın ön tamponundan içeriye bir yılan girdi. O sırada yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün yılanı fark etmesi ve durumu park halindeki araç sürücüsüne bildirilmesi üzerine araçtakiler kısa süreli panik yaşadı. Araçtan indikten sonra otomobilin ön bölgesini inceleyen sürücü ve yolcular yılanı fark etti. Bunun üzerine yılanı bulunduğu bölgeden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yakın bir bölgede olmasından dolayı aracın itfaiyeye getirilmesi istendi. İtfaiye filosuna götürülen aracın ön kaporta bölümünden arama çalışması başlatan ekipler, yılanı bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.

Yılanın çıkarılmasıyla sürücü ve araçta bulunan yolcular rahat bir nefes alırken, itfaiye ekipleri çalışma sonucunda yakalanan yılanı daha sonra doğaya saldı.

Kaynak: İHA