Aracı seyir halindeyken durdurulup tehdit edildi! Aynayı kırarak araca saldırdı

Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana gelen olayda trafiği ihlal ettiği için uyarılan sürücü, Ali Naim Küçük çocukları gözü önünde tehdit edildi. Küçük, emniyet şeridini ihlal eden kişinin geçişini engellemek için aracıyla yolu ortaladı. Trafiğin açılmasıyla birlikte maganda Küçük'e yanaşarak aracın önünü kesti.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE TEHDİT

Arabanın içinde bulunan çocuklara aldırış etmeden , aracın camına vurarak tehditler savurmaya baladı. Kırdığı ayna ile aracın camına vuran maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çocuklarının yanında magandaya karşılık vermek istemeyen Küçük, o anları kamerası ile kaydetti. Yaşadığı anları anlatan Ali Naim Küçük, araçların nizami bir şekilde hareket halinde olduğu sırada , sağ emniyet şeridinden gelen kişinin bu davranışından huzursuz olup uyarmak istedi. Yol açıldıktan sonra kendisinin yanına yaklaştığında, "Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz dedim." diyerek kendisini araçtan uyardığını belirtti. Bunun üzerine maganda, aracından inerek cama vurmaya ve tehditler savurmaya başladı.

Kendisine savurduğu küfürlere ve kırdığı ayna ile ile cama vurmasına karşılık vermeyen Küçük, yaşanan olay sonrasında çocukları korktuğu konuşamadığını söyledi. Emniyete giderek şikayette bulunan Küçük, "Başka insanlarında canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum." dedi.