Aracı takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

Elazığ-Diyarbakır karayolu 16. kilometresinde meydana gelen olayda iddiaya göre 31 yaşındaki Z.B. kontrolündeki 23 BP 614 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Olay yerine çok geçmeden polis ekipleri sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Takla atan aracın sürücüsü Z.B.'nin burnu bile kanamadan, araçtan kendisinin çıktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok geçmeden, tedbir amaçlı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralı olmadığı için sağlık ekipleri yolda geri dönüş yaparken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)