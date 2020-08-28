Aracın arkasına tutunan bisikletli genç, ölümden kıl payı kurtuldu!
Bursa'da bisikletli bir genç, karayolunda seyir halinde olan bir aracın arkasına tutunup gitmek istedi. Bir an dengesini kaybeden genç, bisikletinden düştü. Seyir halindeki başka bir sürücü de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Bursa-Yalova karayolunda yaşanan kazada bir bisikletli onlarca aracın seyretmesine aldırış etmeden bir aracın arkasına tutunarak trafikte gitmeye başladı. Bir süre sonra bisikletli genç bir anlık dikkatsizliğinin ardından yere kapaklandı. Gencin o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, gence birşey olmaması yüreklere su serpti.
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28 Ağustos 2020 Cuma 11:28
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