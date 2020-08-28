Aracın arkasına tutunan bisikletli genç, ölümden kıl payı kurtuldu!

Bursa'da bisikletli bir genç, karayolunda seyir halinde olan bir aracın arkasına tutunup gitmek istedi. Bir an dengesini kaybeden genç, bisikletinden düştü. Seyir halindeki başka bir sürücü de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.