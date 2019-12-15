Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)
Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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