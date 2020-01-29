Aracın çarptığı engelli vatandaş yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında engelli bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 22.00 sıralarında Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çamlık mevkisinde yol kenarında engelli aracıyla Terme istikametine ilerlemekte olan Turan Yılmaz'a, aynı yönden seyir halinde ilerleyen H. D.(27) idaresindeki 52 FB 895 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Turan Yılmaz yol kenarına savrulurken, engelli aracı ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçmasının ardından kısa sürede yakalanırken, kazada yaralanan Turan Yılmaz ise Ünye'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA