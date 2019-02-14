Aracın motor kısmından esrar, fren lambasından eroin çıktı

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında durdurulan bir aracın ön kaputundaki motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram esrar bir başka aracın ise fren lambası içerisine çorap içerisinde zulalanmış 232 gram eroin yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla'dan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir otomobili karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın ön kaput kısmına gizlenmiş vaziyette 2 kilogram esrar bulundu.

Bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan bir aracın fren lambalarına narkotik arama köpeği tepki gösterince ekipler arama yaptı. Aramada lamba arkasındaki metal boşluğun içerisine gizlenmiş siyah çoraptan poşetlere sarılı halde 232 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce il merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında aranan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan operasyonlar polis kamerası tarafından da anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA