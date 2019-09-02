Aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı BİLECİK (AA) - Bilecik'te, park halinde bulunan aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halindeki bir otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyan site sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Daha sonra aracın kaputunu açan...

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, park halinde bulunan aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halindeki bir otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyan site sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Daha sonra aracın kaputunu açan vatandaşlar, motorda sıkışan kedi yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, bir aile tarafından sahiplenildi. Kaynak: AA



