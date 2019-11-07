Aracına fare giren sürücü, tuzak kurup hayvanın kapana kısılmasını bekliyor

BATMAN (İHA) – Batman'da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.

Batman'da yaşayan İbrahim Demir isimli vatandaş, 5 gün önce aracına misafir alıp yolculuğa çıktı. Bu sürede misafirlerinin uyarısıyla aracının arka tarafından fare sesinin geldiğini öğrenen Demir, aracını yolun kenarına çekip durdurdu. Bir süre aracının içinde arama yapan Demir, farenin sesini duymasına rağmen bir türlü hayvana ulaşamadı. Evine dönüp fare tuzağı hazırlayarak aracının çeşitli yerlerine koyan Demir, otomobilini hayvanın bulunması için sanayiye götürdü. Sanayi esnafının da yaptığı aramada sesin olduğunu fakat hayvana ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine çaresizce beklemeye başladı. 5 gündür aracını çalıştırmadan farenin tuzağa kapılmasını uman Demir'in bekleyişi devam ediyor.

5 gündür farenin çıkmasını bekliyor

Yaşadığı ilginç olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan otomobil sahibi İbrahim Demir, 5 gün önce aracına misafirlerin bindiğini ve bagaj tarafında fare seslerinin geldiğini söylediklerini belirtti. Demir, "Olay sonrası aracın içinde fareyi aramaya başladım. Bulamayınca aracın içerisine tuzaklar kurdum. Birkaç gün bekledim, fare tuzağa yakalanmadı mecburen sanayinin yolunu tuttum. Sanayide koltukların arkasına baktırdım yine çıkmadı. 5 gündür halen arabamın içinde gelip gidiyor. Çıkmasını bekliyorum, çok şaşkınım" dedi.

Kaynak: İHA