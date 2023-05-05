Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız

Petrol Ofisi, benzin ve motorin alacak müşterilerine indirim sağlayacak. Kampanya detayları haberimizde...

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Aracına o istasyondan yakıt alanlara müjde! Anında indirim kazanacaksınız

ING Bank, Petrol Ofisi’nden yapılacak akaryakıt harcamaları için bir kampanya duyurdu. 1 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapılacak 4 adet 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması, ING Kart sahiplerine 50 TL indirim kazandıracak.

KAMPANYA DETAYLARI

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ING Bank, müşterileri için yepyeni bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, belirli tarihlerde yapılan alışverişlerde geçerli olan bir indirim uygulanacak. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, ING Bank'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca, banka şubeleri aracılığıyla da başvuru yapmak mümkün olacak.

Kampanya detaylarına bakıldığında, belirli tarihlerde yapılacak akaryakıt veya otogaz harcamalarından sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart, kampanyaya dahil olan kartlar arasında yer alırken, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyadan faydalanamayacak.

Kampanyaya katılan müşteriler, 22 Mayıs 2023 tarihinde kartlarına 50 TL indirim yansıtacaklar. Ancak kampanya müşteri bazında olduğu için, her müşteri en fazla 50 TL indirim kazanabilecek. Garanti BBVA POS'undan yapılan işlemler kampanyaya dahil ediliyor. Taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri ise kampanya kapsamında değiller.

Kampanyaya katılmak için, öncelikle "POAS" yazıp 2205'e SMS göndermek gerekiyor. Gönderilen her SMS için operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj ücreti alınacak. Kampanyaya dahil olan müşteriler, SMS gönderdikten sonra belirli tarihlerde harcama yaparak kampanyadan faydalanabilirler.

Kampanya kapsamında yararlanabilecekleri kartlar arasında yer alan ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart sahipleri, kampanyanın detaylarına dikkat etmek ve tarihlerine uygun harcamalar yapmak gerekiyor. Ancak bu kampanya, sadece belirli tarihlerde geçerli olduğundan, katılımcıların kampanya detaylarını yakından takip etmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, ING Bank'ın yeni kampanyası, müşterilerine belirli tarihlerde yapacakları harcamalar için indirim fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, bankanın resmi kanallarını kullanarak başvuruda bulunabilirler.

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