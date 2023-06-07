Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Tek SMS ile 100 TL indirim yapılacak: Acele edin

ING Bank, müşterilerine yönelik bir indirim kampanyası duyurusu yaparak, akaryakıt alışverişlerini daha avantajlı hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Kampanyaya katılan müşterilere 100 TL indirim sunulacak.

KAMPANYA DETAYLARI

ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, Bonus üyesi olan müşteriler, ING Kartları ile Shell istasyonlarında yapacakları akaryakıt veya otogaz harcamalarından yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında, tek seferde en az 400 TL ve üzeri harcamalar yapan müşteriler, 100 TL indirim kazanma fırsatına sahip olacaklar.

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Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, harcama yapmadan önce "SHELL" yazıp 2205'e SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanya 16 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve indirim tutarları 7 Temmuz 2023 tarihinde kartlara yansıtılacaktır.

ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanyaya dahilken, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil değildir. Her müşteri kampanyadan en fazla 100 TL indirim kazanma hakkına sahip olacak şekilde müşteri bazında uygulanacaktır.

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Harcamaların Garanti BBVA POS'undan yapılması gerekmektedir. Taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu kampanya, ING Bank müşterilerine akaryakıt harcamalarında avantaj sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır.

ING Bank'ın müşteri odaklı politikaları kapsamında, kampanyalar aracılığıyla müşterilerine çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Akaryakıt harcamalarıyla ilgili bu kampanya, ING Bank müşterilerine hem maddi anlamda kazanç sağlama fırsatı sunarken hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Banka, müşterilerine destek olmak ve onların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yeni kampanyalar ve benzeri avantajlar sunmaya devam etmektedir.

ING Bank'ın bu tür kampanyaları, müşteri sadakatini artırmak ve bankanın ürün ve hizmetlerini tercih etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. Bu şekilde, müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunurken aynı zamanda banka-müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. ING Bank, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun çözümler sunmak konusunda öncelikli bir tutum sergilemektedir. Bu da bankanın müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma çabasının bir parçasıdır.